Göçerlere yaşam çadırı

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ek finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde gerçekleştirilen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) çerçevesinde Adana’da göçer hayvancılık yapan 197 üreticiye yaşam çadırı dağıtıldı.

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi’nin uygulandığı Adana’nın Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Kozan ve Pozantı ilçelerinde göçer hayvancılık yapan üreticilerin yaz döneminde Nisan ayından Kasım ayına kadar hayvanları ile konakladıkları yerde daha modern bir ortamda barınmalarını sağlayacak olan çadırlar 45 metrekare büyüklüğünde.

Yağmur ve soğuğa karşı su ve soğuk geçirmez olarak tasarlanan çadırların kendilerinin yaptığı derme çatma çadırlardan daha iyi olduğunu belirten üreticiler 7-8 aylarını geçirdikleri yaylalarda daha ferah bir ortamda barınacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, bakanlığın her zaman üreticinin yanında olduğunu belirterek, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi’nde 2022 yılında kırsalda çok güzel işler yapıldığını söyledi.

Projeye gelecek yıl Adana’da Aladağ ilçesinin de dahil olacağını ifade eden Tekin, ’’Kırsalda zor şartlarda üreten ve emek veren üreticilerimize gelecek yıl da desteklerimiz devam edecek. Bakanlığımız ve bizler her zaman üreticinin yanındayız’’ dedi.

Tufanbeyli’nde 22 senedir hayvancılık yaptığını ifade eden Mustafa Arıkan, verilen çadırların olumsuz iklim şartlarında da kendilerini koruyacağını söylerken Saimbeyli üretici Halit Ayyıldız ise çadırın portatif olması sebebiyle her yere kurulmaya uygun olduğunu ifade ederek Tarım ve Orman Bakanlığı ile IFAD’a destekleri için teşekkür etti.

Yaşam çadırı verilen göçer hayvancılık yapan üreticilere önümüzdeki günlerde konakladıkları yerde elektrik ihtiyaçlarını karşılaması için güneş enerjisi paneli dağıtımı da yapılacak. Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi çerçevesinde projenin uygulandığı ilçelerde daha önce hayvancılığa yönelik sıvat dağıtımı yapılmış, bazı meralara hayvan gölgelikleri kurulmuştu.