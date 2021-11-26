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Fikret ustanın ilk öğretmenine çeyrek asırlık vefası

Kebabın başkenti Adana’nın yeni nesil kebapçısı Fikret Taşgıran, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde çeyrek asır önce mezun olduğu ilkokulda görev yapan öğretmenlere kebap ziyafeti çekti. Eğitim hayatının ilk öğretmeni olan Süleyman Bilgin Kökbaş’ın elini öpüp tüm öğretmenlerin anlamlı gününü kutlayan Fikret Taşgıran, misafir ettiği 60 öğretmene elleriyle kebap ikram etti.

ADANA 26.11.2021, 12:27
Fikret ustanın ilk öğretmenine çeyrek asırlık vefası

Kebabın başkenti Adana’nın yeni nesil kebapçısı Fikret Taşgıran, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde çeyrek asır önce mezun olduğu ilkokulda görev yapan öğretmenlere kebap ziyafeti çekti. Eğitim hayatının ilk öğretmeni olan Süleyman Bilgin Kökbaş’ın elini öpüp tüm öğretmenlerin anlamlı gününü kutlayan Fikret Taşgıran, misafir ettiği 60 öğretmene elleriyle kebap ikram etti.

FikrEt Steakhouse markasıyla merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerindeki iki ayrı adreste işlettiği restoranlarında kebap ve ızgara çeşitlerinin yanında steak ve hamburger çeşitleriyle menüsünü zenginleştiren Fikret Taşgıran, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde 23 yıl önce mezun olduğu Yeşilevler Şehit Duran Keskin İlkokulu’nun öğretmenlerini ağırladı.

İlk öğretmeninin elini öperken duygu dolu anlar yaşandı

Mesleğini halen aynı okulda sürdüren ilk öğretmeni Süleyman Bilgin Kökbaş’ın onur konuğu olduğu etkinliğe 58 yıldır eğitim hizmeti Yeşilevler Şehit Duran Keskin İlkokulu’nun öğretmenleri tam kadro katıldı. Fikret Taşgıran, kendisine okuma yazmayı öğreten ve eğitim hayatının temellerini atan Süleyman Bilgin Kökbaş’ın elini öpüp, Öğretmenler Günü’nü kutlarken duygu dolu anlar yaşandı. Okul Müdürü Osman Bozkuş ve misafir ettiği tüm öğretmenlerin de özel gününü kutlayan Fikret Taşgıran, etkinlik masasını kebaplar, salata çeşitleri, tatlılar ve içeceklerle donattı. Fikret ustanın pişirdiği kebapları yiyen öğretmenler, lezzet dolu saatler yaşadı.

Meslek hayatının 25 yılını geride bırakan ilkokul öğretmeni Süleyman Bilgin Kökbaş, 23 yıl önce mezun ettiği öğrencisi Fikret Taşgıran’ın okuluyla bağını hiç koparmadığını, zaman zaman kendilerini ziyaret edip sohbet ettiğini ve dar gelirli öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayarak örnek davranışlar sergilediğini söyledi. Kökbaş “Eğitimin önemini bilerek okulunu ve öğretmenlerini baş tacı yapan, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bizleri misafir eden Fikret oğluma şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

"Öğretmenlik emek, sevgi ve fedakarlık mesleğidir"

Fikret Taşgıran ise öğretmenliğin emek, sevgi ve fedakârlık mesleği olduğunu belirtip, kendisini bugünlere getiren öğretmenlerin hakkını ödeyemeyeceğini söyledi. Çağın gerektirdiği ilim, geçmiş ve geleceğin şuuruna sahip nesillerin yetiştirilmesiyle medeniyet yarışında önde olunacağını belirten Fikret Taşgıran, “Çocuklarımızın akıllarını ilimle, yüreklerini irfanla yoğuran öğretmenlerimiz geleceğimizi inşa eden mimarlardır. Türkiye’yi her alanda dünyanın en ileri ve müreffeh ülkelerden biri haline getirme yolunda öğretmenlerimizin gösterdiği gayret ve fedakârlık çok kıymetlidir. Gelişimin, yenilenmenin ve daha ileri hedeflere doğru ilerlemenin baş aktörleri olan öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, Öğretmenler Günü’nü içtenlikle kutluyorum” diye konuştu.

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