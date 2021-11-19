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Elban: "Kolluk görevlilerimiz işlerini yaparken kendi emeğini, canını hiçe sayıyor"

Adana Valisi Süleyman Elban, kolluk görevini yerine getirenlerin özel bir kasıt, özel bir kötü muamele düşüncesi ya da hukuka aykırı bir işlem yapmakla ilgili bir niyetlerinin olmadığını ifade ederek, "Görevlilerimiz; vatandaşımızın huzur ve güvenliği, devletimizin birlik ve bütünlüğü için ellerinden geldiğince görevini yapmaya çalışıyor" dedi.

ADANA 19.11.2021, 14:14
Elban: "Kolluk görevlilerimiz işlerini yaparken kendi emeğini, canını hiçe sayıyor"

Adana Valisi Süleyman Elban, kolluk görevini yerine getirenlerin özel bir kasıt, özel bir kötü muamele düşüncesi ya da hukuka aykırı bir işlem yapmakla ilgili bir niyetlerinin olmadığını ifade ederek, "Görevlilerimiz; vatandaşımızın huzur ve güvenliği, devletimizin birlik ve bütünlüğü için ellerinden geldiğince görevini yapmaya çalışıyor" dedi.

Kolluk görevlilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve vatandaşların kolluk hizmetleri ile ilgili öneri, istek ve şikayetlerini iletebilmesi amacıyla kurulmuş olan Kolluk Gözetim Komisyonu hakkında kamu farkındalığının arttırılmasına yönelik eğitim programı, Vali Süleyman Elban’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli’nde düzenlenen programa Vali Süleyman Elban’ın yanı sıra Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Dr. Turan Ergün, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Harun Sarıfakıoğulları, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ile oda başkanları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Dr. Turan Ergün, 2016 yılında 6713 sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Bu kanun ile İçişleri Bakanlığı Bünyesinde Kolluk Gözetim Komisyonu kurulduğunu söyleyen Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Ergün, “2019 yılında Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan atamalar tamamlanarak komisyon faaliyete geçti. Yani komisyonumuz henüz iki yaşını yeni doldurdu. Komisyon kurulmasındaki amacımız, ülkemizin tamamında kolluk kuvvetleri personelinin işlediği iddia edilen suç, personelle ilgili ihbar, personelin eylem ve davranışları ile ilgili her tür şikayetleri merkezi bir kayıt altına almak; bu konuda idari merciler tarafından yapılacak soruşturmaların hızlı bir şekilde tamamlanmasına imkan vermek ve bütün bu süreçlerin sivil bir mekanizma tarafından izlenmesini sağlamaktır” dedi.

Bu komisyon kapsamında Türkiye genelinde bin yedi adet kolluk şikayet ve ihbar bürosunun kurularak faaliyete geçtiğini söyleyen Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Ergün, bu bürolarda da iki bin dört yüz seksen dört personelin görev aldığı bilgisini verdi. İllerde görevli komisyonlarca düzenlenen aylık toplantılarda şikayetlerin hangi alanlarda yoğunlaştığının belirlendiğini ifade eden Ergün konuşmasının devamında kurulan bu sistemin faydalarından bahsetti.

Programda yaptığı konuşmada kolluk hizmetlerinin meşakkatli ve stresli bir hizmet olduğuna değinen Vali Elban ise, “Bu hizmetlerin muhatabı doğrudan insan ve çoğu zaman da bu insanlar ya mağdur ya da haksızlar. Herhangi bir olayda kolluk hizmetleri yerine getirilirken herkesin bu hizmetlerin sunumu ile ilgili değerlendirmesi çok farklı olabiliyor” dedi.

Kolluk hizmetini sunanların fedakarca görev ifa ettiklerinin altını çizen Vali Elban, “Kolluk görevlilerimiz işlerini yerine getirirken çoğu zaman kendi emeğini ya da canını hiçe sayıyor. Sadece o olayı çözmek için ellerinden gelen çabayı gösteriyor. Bu çabayı sarf ederken de işin şekline, ambalajına ya da işin formalite kısmına çoğu zaman dikkat edilmeyebiliyor. Çünkü bu işlerin acele bir tarafı da var. Hal böyle olunca da sadece bizim ülkemizde değil dünyanın her yerinde sunulan bu hizmetlerle ilgili sürekli bir olumsuz değerlendirme, şikayet ya da hizmeti alanların haksızlığa uğradıklarıyla ilgili bir düşünce oluşabilmektedir.” dedi.

Kolluk görevini yerine getirenlerin özel bir kasıt, özel bir kötü muamele düşüncesi ya da hukuka aykırı bir işlem yapmakla ilgili bir niyetlerinin olmadığını belirten Vali Elban, “ Görevlilerimiz; vatandaşımızın huzur ve güvenliği, devletimizin birlik ve bütünlüğü için ellerinden geldiğince görevini yapmaya çalışıyor. Bu görevleri yerine getirirken de bir mekanizma tarafından izlenmek, sunulan hizmetlerle ilgili bir değerlendirme yapılması birçok açıdan önemli. Her şeyden önce hakikaten günlük işler telaşında biz de yaptığımız işlerin doğru mu yanlış mı ya da doğru yapıyor olsak bile vatandaş açısından algısı doğru mu yanlış mı onu bilemiyoruz. O yüzden böyle bir değerlendirme olması bize de farklı bir bakış açısı katacaktır.” şeklinde konuştu.

Dışarıdan sivil bir mekanizmanın hizmetlerle ilgili bir değerlendirme yapmasının avantajları olduğuna değinen Vali Elban, “İşini zaten hukuka uygun yapan kolluk kuvvetlerimiz için bu durum daha iyi. Ayrıca vatandaş nezdinde şikayetlerin ve memnuniyetlerin ne tarafa doğru yoğunlaştığının görülmesi açısından bu durum önemli. Tüm bunların yanı sıra böyle bir mekanizmanın var olması sunduğumuz emniyet ve asayiş hizmetlerine olan güven duygusunu da ciddi manada arttıracaktır. Bu ve benzeri eğitimlerde de hem yaptığımız işleri tekrar değerlendirme fırsatı yakalayacak hem de son dönemde ortaya çıkan bilimsel veriler ya da kolluk kuvveti ile ilgili yapılan değerlendirmede bu mekanizmada ortaya çıkan yeni verileri ve mevzuatta olan değişiklikleri öğrenme şansı bulacağız” dedi.

Konuşmaların ardından alanında uzman kişilerin yaptığı sunumlarla devam eden toplantı, yapılan genel değerlendirmelerden sonra sona erdi.

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