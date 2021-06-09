Elban, "Hedefimiz Adana’yı teknolojik yatırımların olduğu bir şehir yapmak"

Adana Valisi Süleyman Elban, "Hedefimiz Adana’mızı geliştirip daha teknolojik yatırımların olduğu bir şehir yapmaktır" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, üniversite- sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Çukurova Üniversitesi bünyesinde yaptırılan Çukurova Teknokent’in yöneticileri Vali Elban’ ı ziyaret etti.

Çukurova Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selçuk Çolak, Çukurova Teknokent Genel Müdürü Osman Kara, Tekfen Tarım CEO’su Emrah İnce ve beraberindeki heyetin bulunduğu ziyarette, önce Vali Elban’a ÇÜTİMER projesi hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Ardından bu proje kapsamında Tekfen Tarım ile muhtemel yapılabilecek işbirliği, üretilecek katma değer ve ürünlerin neler olabileceği, ürün ve hizmetlerin bölgemize ve ülkemize ve özellikle de tarım sektörüne katkıları hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Daha sonra Tekfen Tarım AŞ’nin Adana ve ülke genelinde göstermiş olduğu faaliyet, ürün ve araştırmalar halkında bilgilendirme yapıldı.

Verilen bilgilerden sonra Vali Elban, ekonomik gelişmenin sağlanmasında bilimsel çalışmaların büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Vali Elban, "Hedefimiz Adanamızı geliştirip daha teknolojik yatırımların olduğu bir şehir yapmaktır. Onun için sanayide, teknolojide, tarımda ve birçok alanda gelişmeleri yakından takip edip Adana’daki kuruluşlarımızı dünyaya ayak uydurabilecek hale getirmemiz çok gereklidir. Bu bağlamda Çukurova Teknokent’ in çalışmalarını önemsiyor ve destekliyoruz. Adana’mızı geliştirme yolunda gayret eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.