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Doğalgaz çukuruna düşen araçta hasar oluştu

Adana’nın Kozan ilçesinde bir otomobil doğalgaz çukuruna düştü.

ADANA 11.10.2021, 15:34
Doğalgaz çukuruna düşen araçta hasar oluştu

Adana’nın Kozan ilçesinde bir otomobil doğalgaz çukuruna düştü.

Arslanpaşa Mahallesi, Fehmi Özay Türkay Caddesinde meydana geldi. Doğal gaz kazı çalışmasının yapıldığı sokakta doğalgaz çalışmasını görmediğini iddia eden Yaşar Ölmez’in kullandığı 01 ABS 259 plakalı otomobil, doğalgaz borusu döşemek için kazılan çukura düştü. Araçta hasar oluştu.

Sürücü uyarı levhalarının yolda olmadığı için çukura düştüğünü iddia ederken doğalgaz firması yetkilileri uyarı levhalarının ve dubaların bölgede sürücüleri uyarmak için konduğunu zaman zaman dubalara araçların çarpması sonucu devrildiğini kaydetti.

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