"Diş Hekimliğinin Dünü Bugünü" sergisi

Adana Diş Hekimleri Odası, ‘22 Kasım Bilimsel Diş Hekimliği Haftası’ kapsamında İlter Uzel Tıp ve Diş Hekimliği Müzesi’nde gerçekleştirdiği “Diş Hekimliği’nin Dünü Bugünü” adlı sergide mesleğinde 50 yılını dolduran diş hekimlerine Şükran Belgesi verdi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, diş hekimleri ve ailelerinin yanı sıra davetlilerin katıldığı etkinlikte konuşan Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Fatih Güler, “Müzenin yeri başlangıçta metruk bir binaydı. Seyhan Belediyemizin ciddi katkısıyla restorasyonu yapılarak müzeye dönüştürüldü. Adanamızın tarihiyle bütünleşik bir bina olması kentimize bambaşka ivme kazandırmıştır. Hemen yanında Kanuni Sultan Süleyman ve Yavuz Sultan Selimin’in bir dönem konakladığı Ramazanoğlu Konağı var. Abdulhamit’in “Benim tebam da Avrupalı gibi saati günlük zamanda kullansın diye” yaptırdığı saat kulesi Büyüksaat çok yakınında. Askeri okul olarak açılan son dönemde Kız Lisesi olarak hizmet veren tarihi bina bu bölgede. Hem Adanalının hem de Adana’ya gezmeye gelenlerin göz önünde olan bir müze. Pandemi sürecinde bile ziyaretçisi eksik olmadı. Bu müzede en büyük emek Prof. Dr. İlter Uzel hocamızındır. 50 - 60 yıllık birikimi var. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu müzenin yaşama geçmesini sağlayan Seyhan Belediye Başkanlarımıza da yönetim kurulumuz adına müteşekkür olduğumuzun bilinmesini istiyoruz” dedi.

Adana Diş Hekimleri Odasına kayıtlı olup, mesleğinde 50 yılını dolduran diş hekimlerine Şükran Plaketlerinin verilmesinin ardından 50 yıllık diş hekimliği birikimlerinden oluşan müzenin binbir emek ve çaba ile meydana geldiğini söyleyen Prof. Dr. İlter Uzel, “Birikim çok zor elde edilmektedir. Bir çok kişi kitap okumuyor ya da okumayı sevmiyor. Ben diş hekimliği mesleği nasıl başladı ve süregeldi ‘evolution’ evrim gözüyle baktım. Müze gezildiğinde bunun vurgulandığı görülmektedir. Diş Hekimliği kimliği taşıyan bu müze benim ve meslektaşlarım için çok anlamlı. Müze de yaklaşık 3 binin üzerinde kitap ve 7 bin kadar eser bulunuyor. Türkiye’nin ilk ve şimdilik tek Diş Hekimliği Müzesidir. Başta oda başkanımız Fatih Güler olmak üzere yönetim kurulu üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından diş hekimliği mesleğinde 50 yılını dolduran Prof. Dr. İlter Uzel, Dt. Bedir Haytaç, Dt. Sadi Yaver Angız, Dt. Fevzi Ciritçi, Dt. Kemal Kahya, Dt. Mehmet Dura, Dt. Ramazan Soysal, Dt. Mehmet Büyükyılmaz, Dt. Abdullah Özoğlu, Dt. Hüseyin Baysal, Dt. Mustafa Ahkenoğlu, Dt. Osman Unul, Dt. Safiye Tetik, Dt. Yücel İşgüzar ve Dt. Meriç Karan’a şükran belgelerini Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Fatih Güler ve Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay verdi.

Şükran Belgelerinin verilmesi sonrası Prof. Dr. İlter Uzel’in Antik Mısır Uygarlığında bilinen ilk diş hekiminden Mezopotamya Uygarlığına, Orta Çağ İslam Uygarlığından Modern Diş Hekimliğinin Doğuşuna kadar temel bilim araştırmalarının içerdiği sergi ve müze gezildi.