Çukurova’nın sultanları durdurulamıyor

Türkiye Kadınlar 1. Voleybol Ligi’nde mücadele eden Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, evinde konuk ettiği İba Kimya TED Ankara Kolejlileri set vermeden mağlup edip galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Menderes Spor Salonunda oynanan maçta ilk set büyük çekişmeye sahne oldu. Setin ilk bölümünde konuk ekip üstünlüğü ele geçirse de ikinci bölümde Çukurova’nın Sultanları dengeyi sağladı. Setin son bölümünde rakibine üstünlük kuran Çukurova Belediyesi SK, seti 25-22 kazanarak 1-0 öne geçti.

Çukurova’nın Sultanları sonraki iki sette rahat bir oyun oyunla rakibine şans tanımadı. İkinci seti 25-10, son seti de 25-11 alan Çukurova Belediyesi SK, maçtan 3-0 galip ayrılarak üst üste 8’inci maçını da kazandı.

Maçın ardından Çukurova’nın Sultanları galibiyet sevincini kulübün Onursal Başkanı Soner Çetin’le paylaştı. Çukurova Belediyesi SK, 12 Aralık tarihinde Mert Kaan Sigorta karşısında deplasmanda galibiyet arayacak. Grubun son sırasında bulunan Mert Kaan Sigorta’nın henüz ligde galibiyeti ve puanı bulunmuyor.

Çukurova’nın Sultanları ise 25 puanda aynı puanlı İlbank’ın ardından ikinci sırada yer alıyor.