Çukurovalılar pilates ve zumba kurslarını sevdi

Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, pilates ve zumba eğitimlerine katılan kadınlara azimlerinden dolayı tebrik ederek, spor yaparken kullanmaları için mat, pilates çemberi ve topları hediye etti.

Çukurova Belediyesi, açtığı kurslarla 7’den 70’e herkese spor yapma imkanı sunuyor. Tesisler Müdürlüğü tarafından, Kurttepe Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi’nde bulunan spor salonunda verilen pilates, zumba ve aerobik kursları ilgi görüyor.Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi’nde verilen kursu ziyaret etti. Belediyenin kurslarına katılan kadınlara spor yaparken kullanmaları için mat, pilates çemberi ve topları hediye eden ve onlarla ilgilenen Başkan Soner Çetin, kursiyerle bir süre sohbet ederek, görüş ve düşüncelerini dinledi.

Başkan Çetin, “ Kadınlarımız ve sağlık her zaman önceliğimiz’diyerek bu konuda çalışmaları sürdüreceklerini , sağlıklı yaşa, sağlıklı kal düşüncesiyle, her fırsatta vatandaşlara hizmet sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Sporu bir yaşam biçimi haline getirme hedefinde olduklarının altını çizen Başkan Çetin, “Pilates ve aerobik kursuyla kadınlarımız hem stresi iyi yönetmeyi öğrenerek yaşam kalitelerini yükseltecek, hem de vücut esnekliğini geliştirip kilolarından kurtulacak ve uzun süre genç kalmayı başaracaklar” diye konuştu.

Her sabah ve öğlen evlerinden koşarak geldiklerini anlatan kadınlar, kendilerini şimdi daha huzurlu ve sağlıklı hissettiklerini belirterek, fazla kilolarından da kurtulmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.