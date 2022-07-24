Çukurova Görme Engelliler Spor Kulübü 4. Lig’e yükseldi

Çukurova GESK Goalball takımı 18-22 Temmuz tarihlerinde Kocaeli’nde gerçekleşen Goalball Yükselme Liginde 3. olarak, Goalball Erkekler 4. Ligine yükselme başarısı gösterdi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan Goalball Yükselme Ligi müsabakaları 18-22 Temmuz 2022 tarihlerinde Kocaeli’nde gerçekleşti. Erkekler ve Kadınlar Goalball yükselme ligi müsabakalarına 35 Erkek, 12 Kadın olmak üzere toplam 47 spor kulübü katıldı. Müsabakalar sonrasında Çukurova Görme Engelliler S.K. 4. Ligi’ne yükselme başarısı gösterdi.

Çukurova GESK Başkanı İsmail Özden, Çukurova GESK’in birçok branşta faaliyet gösterdiğini belirterek, "Biz görme engelli bireylerin spor yapmasına imkan sağlamak amacıyla 8 branşta faaliyet gösteriyoruz. Goalball da bunlardan birisi. Geçtiğimiz günlerde Kocaeli’nde gerçekleşen Goalball Yükselme Ligi müsabakalarını sporcularımız 3. sırada tamamlayarak, Goalball Erkekler 4. Ligi’ne yükseldi. Kulübümüze destek verildiği halinde daha birçok başarıya 30 sporcumuzla başarıdan başarıya koşarız. Bu süreçte bizlere destek sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür eder, başarılarından dolayı sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ediyorum. 4. Lig’de başarılar diliyorum" dedi.