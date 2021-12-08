Çukurova 7. toplu açılışa hazırlanıyor

Çukurova Belediyesi her yıl yaptığı toplu açılış ve temel atma törenini bu yıl CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adana’ya geleceği 23 Aralık’ta yapmaya hazırlanıyor.

Çukurova Belediyesi Meclisinin Aralık ayı oturumunda konuşan Çukurova Belediye Başkan Soner Çetin, 7’nci toplu açılışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile yapmayı hedeflediklerini söyledi. Programının henüz netleşmediğini belirten Başkan Çetin, “Her yıl bir toplu açılış ve toplu temel atma töreni yaptık. En son 6’ncı toplu açılış töreni yaptık. Bir süredir 7’nci toplu açılış hazırlığı yapıyoruz. 7’nci toplu açılış ve toplu temel atma törenini 23 Aralık’ta yapacağız. Sayın Genel Başkanımızla da bir görüşme yaptım. 23 Aralık’ta Büyükşehir Belediyesinin bir açılışı için Kozan’a gelecek. Biz de toplu açılış törenimizi Genel Başkanımızın katılımı ile gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Programın henüz kesinleşmediği ama bir aksilik olmazsa 23 Aralık’ta 7 buçuk yılda 7’nci toplu açılış töreni olacağını kaydeden Başkan Çetin, “Bizim yol haritamız belli. Gün gün ne yapacağımızı planladık. Halka ne söz verdiysek yapacağız. 2022’de 8’nici, 2023te 9’uncu, 2024’te de 10’uncu toplu açılış törenini yapacağız. İnşallah alnımızın akıyla söz verdiğimiz her şeyi yerine getireceğiz Mart 2024’ten önce. 7’nci toplu açılış töreninde inşallah örnek projelerimizin açılışını gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Açılışı yapılacak eserler şöyle:

"Adana Lezzetleri Çarşısı, Müslüm Baba Parkı, Mola Evi, Yüzüncü Yıl Emekli Dinlenme Evi, Karslı Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi, Türkan Bebek Parkı, Belediyeevleri 12 Nolu Park, Yüzüncüyıl 19 Nolu Park, Huzurevleri 16 Nolu Park, Güzelyalı 9 Nolu Park"

Temeli atılacak eserler ise şunları:

"Yüzüncüyıl 2 Nolu Gülen Yüzler Semt Kreşi, Yurt Mahallesi Açık Semt Pazarı, Erdal İnönü Parkı, Madımak Parkı, 3 Fidan Parkı, İbat Hüseyin Parkı."