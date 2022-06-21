banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
İzmir’de kurban pazarı hareketliliği başladı
İzmir’de kurban pazarı hareketliliği başladı
Van'da 4 büyüklüğünde deprem!
Van'da 4 büyüklüğünde deprem!
Bugün hava nasıl olacak? 21 Haziran 2022
Bugün hava nasıl olacak? 21 Haziran 2022
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Çocuklar istedi başkan yaptırıyor

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Çobanpınarı Mahallesinde çocukların istediği oyun parkı yapılıyor.

ADANA 21.06.2022, 10:47 21.06.2022, 11:16
Çocuklar istedi başkan yaptırıyor

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Çobanpınarı Mahallesinde çocukların istediği oyun parkı yapılıyor.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçeye bağlı Çobanpınarı Mahallesi ziyaretinde vermiş olduğu söz üzerine park bahçe müdürlüğü ve şantiye şefliği ekiplerine talimat verdi.

Ekipler eski okul binasının olduğu alana park ve park içerisine oyun alanı oluşturmak için çalışmalara başladı.

Kısa süre içerisinde yapılması planlanan park ve oyun grupları için vatandaşlar ve çocuklar Başkan Kazım Özgan’a ve ekiplerine teşekkür ettiler.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu