Çiftlik Yolu’nda sona doğru

Yüreğir Belediyesi’nin Kiremithane Mahallesinde resmi adı Şehit Polis Yunus Uğur sokak olan ve halk arasında Çiftlik Yolu olarak bilinen sokakta başlattığı ‘Sokak Sağlıklaştırma Projesi’nde sona yaklaşıldı.

Sokakta ilk olarak ilgili kurumlarla yapılan protokol ile elektrik ve internet hatları yer altına alındı, estetik aydınlatma direkleri yerleştirildi. Bir taraftan cephe iyileştirme çalışmaları devam ederken bir taraftan da kaldırım çalışmalarını tamamlayan Fen İşleri ekipleri sokağa sıcak asfalt döktü.

Sokakta incelemelerde bulunan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, esnafla buluştu, asfalt çalışmalarını denetledi. Çiftlik Yolu’nda çalışmaların sona yaklaştığını belirten Başkan Kocaispir, “Yaklaşık 360 metre uzunluğundaki sokağımızda baştan sona 75 adet dükkân ve 57 adet binamızda cephe sağlıklaştırma çalışmamız devam ediyor. Ekiplerimiz asfalt çalışmalarını tamamladı. Çok az kaldı. Birbirine uyumlu cephe renkleriyle, estetik ferforje korkuluklarıyla, estetik aydınlatma direkleriyle burası insana huzur veren bir sokak olacak” şeklinde konuştu.

Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade eden mahalle sakinleri Başkan Kocaispir ve ekibine teşekkür etti.