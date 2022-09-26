ÇGC Basın Yarışması sonuçlandı

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) 2021 Basın Yarışması sonuçları açıklandı. İHA Muhabiri Beril Solmuşgül de TV Haberi dalında ödüle layık görüldü.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti 2021 Basın Yarışması sonuçları açıklandı. Çok sayıda basın mensubunun eserleriyle katıldığı yarışmada ‘ÇGC’nin ‘Özel Ödülleri’ni hak eden isimler jüri tarafından belirlendi.

ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, katılımcıların eserlerini büyük bir titizlikle değerlendiren jüri üyelerine teşekkür etti. Geleneksel hale gelen yarışmaya ilgi gösteren meslektaşlarını kutlayan Esendemir, “Anadolu Basınının hayat damarlarının kesilmek istendiği böylesi zor günlerde; haber peşinde koşan, toplumu aydınlatma ve bilgilendirmeye çalışan, çok zor şartlar altında görev yapan, mesleğimizin yüz akı tüm basın mensupları her türlü övgüye layıktır. Yarışmaya katılan ve ödül alan tüm meslektaşlarımızı kutluyoruz” dedi.

Basın İlan Kurumu Bölge Müdürü Çetin Oranlı başkanlığında toplanan 2021 Yılı Basın Yarışması Jürisi, gönderilen eserleri değerlendirmeye aldı. ÇGC Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akköse’nin raportörlüğünü yaptığı jüri; 33 basın mensubunun gönderdiği 52 eseri titiz bir değerlendirmeye aldı. 12 dalda 17 kişi ödül alırken 3 genç muhabir de umut vaat eden gazeteci ödülüne layık görüldü Spor Haberi, TV Kurgu-Montaj, TV Spor Haberi Dalı’nda yarışmaya katılım olmadığı için ödüle layık eser bulunamadı. Yarışmanın ödül töreni 21 Ekim 2022 Cuma günü saat 18.30’da ÇGC Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilecek.

Jüri’nin yaptığı değerlendirmeden sonra, ÇGC Yönetim Kurulu özel ödülleri ve başarılı gazetecileri şöyle açıkladı:

Haber Dalı:

Başarı Ödülü: İsmihan Özgüven (Baba şefkatiyle büyüttü- AA)

Mansiyon : Hakan Toytekin (Atık mesaisi-5 Ocak Gzt)

Haber Fotoğrafı:

Başarı Ödülü: Eren Bozkurt (Hayat yolculuğu -AA)

Mansiyon: Yusuf Kantarlı (En mutlu veda-DHA)

Mansiyon: İbrahim Erikan (Ay ve göç eden kuşlar-AA)

Spor Fotoğrafı:

Başarı Ödülü: Can Çelik (Fenerbahçe mutlu Mesut -DHA)

Röportaj:

Başarı Ödülü: Mehmet Şahin (Altınkoza nadide çiçektir -Ç.Metropol)

Mansiyon: Hatice Kara (Sıradışı Başkan-Ç.Metropol)

Güncel Yazı:

Başarı Ödülü: M.Demirel Babacanoğlu (Yeni Adana Gazetesi-İlkhaber Gzt)

Spor Güncel Yazı:

Başarı Ödülü: Hüseyin Sungur (İşte bu yüzden Süper Lig-Günaydın Gzt)

Araştırma-İnceleme:

Başarı Ödülü: Ömer Alpdoğan (Adana’da Puduhepa-Ç.Barış Gzt)

Magazin:

Başarı Ödülü: Zafer Şahin (Süslü Kadınlar-Fashion VIP)

Sayfa Düzeni

Başarı Ödülü: F. Metin Maracı (5 Ocak Gazetesi)

Mansiyon:Emine Songur (İlkhaber Gzt)

TV Haberi

Başarı Ödülü: Beril Solmuşgül (Mahalleye açık hava fabrikası-İHA)

TV Görüntü

Başarı Ödülü: Fikret Kavgalı (Hayat yolculuğu -AA)

TV Spor Görüntü

Başarı Ödülü: Memiş Akçam (Kayhan Tokyo yolcusu-TRT)

Özel Ödüller:

Mustafa Özgür Özel Ödülü Hatun Doğan’a,

Tufan Türenç Özel Ödülü Nazan Erdem’e,

Çoban Yurtçu Özel Ödülü Nevzat Uçak’a,

Mustafa Gümüşdamla Özel Ödülü Murat Gegin’e,

Cihat Ovalı Özel Ödülü Semir Yalçın’a,

Gaziantep’te görev şehidi olan basın mensupları Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver özel ödülü Ali Boz’a verilecek.

ÇGC özel ödülleri:

Halil Aslan

Hamza Güngör

Ergun Kara

Derya Yüksekdağ

Fahriye Şenyurt

Serhan Kelleözü

Çetin Ulucan

Kudret Sönmez

Seda Uslusarıoğlu

İnci Yılmaztürk

Umut Vaat Eden Gazeteciler:

Canan Yücel (Kozan Ekspres Gazetesi)

Soner Aydın (Demirören Haber Ajansı)

Ozan Efeoğlu (Anadolu Ajansı)