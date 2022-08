Ceyhan’da "Yaşar Kemal Gençlik ve Kadın Yaşam Merkezi"nin temeli atıldı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde Yaşar Kemal Gençlik ve Kadın Yaşam Merkezi’nin temelini atıldı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, törende yaptığı konuşmada, bereketli Çukurova topraklarının dünya edebiyatına kazandırdığı Yaşar Kemal’in adını taşıyan merkezin genç nesillerin bakış açısında olumlu değişimler yaşanmasına imkan sağlanacağını belirterek, “Ceyhan’da kültür-sanatın ve sanatçının, edebiyatın, yazının ve yazarların öneminden hareketle, genç nesillerimizin bakış açısında olumlu değişimler yaşanması için çalışıyoruz. Bugün temelini attığımız yaşam merkezimiz gençlerimizi kararlı adımlarla geleceğe hazırlarken kadınlar için de yeni fırsatlar sunacak. Ailemiz Ceyhan için belediyedeki tüm birimlerimizle, gençlerimiz gibi kararlı ve emin adımlarla ilçemizi en güzel yerde konumlandıracağız” dedi.

Yaşar Kemal’in birçok eserinde Çukurova’dan, Anadolu’nun efsanelerinden ve masallarından yararlandığını, gerçek yaşam öykülerini edebiyat dünyasına kazandırdığını kaydeden Başkan Erdem, “Nobel Edebiyat Ödülü’ne Türkiye’den aday gösterilen ilk yazarımız ve elbette Çukurova’nın yoksul halkına arka çıkan İnce Memed’in halkı için savaşmasını otuz iki yılda, dört ciltten oluşan eserle dünyanın hizmetine sunan Yaşar Kemal’in adını verdiğimiz Gençlik ve Kadın Yaşam Merkezi, inanıyorum ki; güzel Ceyhanımızda farklı bir atmosfer oluşturacak” diye konuştu.

“Dinlenme yeri de olacak”

Merkezde gençler için kütüphane, üreten Ceyhanlı kadınlar için satış noktaları yer alacağını belirten Başkan Erdem, şöyle devam etti:

“Merkezle birlikte Ceyhanlı ailelerimizin dinlenme yeri ve belediyemiz bünyesinde çalıştırılacak ve istihdam sağlayacak ayrı bir işletmemiz olacak. Ceyhanımıza, Ceyhanlımıza sevdamızı her fırsatta dile getiriyoruz. Hizmeti ilke edinmiş bir yapıyla, belediyemizin tüm personeliyle, ilçemizin her karışında sosyal belediyeciliği ilmek ilmek işlemeye özen gösteriyoruz. Kültür-sanat, spor ve sosyal etkinlikleri ilçemizin her bölgesine yaydığımız gibi belediyeciliğin temel ilkelerinden hareketle kaynaklarımızı doğru kullanmaya ve ‘Önce insan, önce Ceyhanlı’ şiarıyla görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz.”

“Zorlukları bir bir aşıyoruz, bahaneye yer yok”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’da konuşmasında, “Yaşar Kemal, sadece Adana’nın değil Türkiye’nin onuru. Dünyanın en büyük edebiyatçılarından birinin adını taşıyan “Gençlik ve Kadın Yaşam Merkezi” sayesinde gençlere ve kadına sunulacak hizmet ülkemizin aydınlığına sunulan bir hizmet anlamı taşımaktadır. Kadına verilen her yeni iş imkanı, yeni bir yöneticilik anlayışı, yeni bir ayakta durma fırsatı Mustafa Kemal Atatürk’ün kafasındaki, hedefindeki Türkiye hayalini gerçekleştirmek için atılan adımlardır” diye konuştu.

2 yıl önce neredeyse her gün su sorunuyla boğuşan Ceyhan’da yaşanan su kesintilerine son verdiklerini, su borusu patlaklarının önüne geçtiklerini, göreve seçilmeden önce başlayan ancak sadece yüzde 10’u tamamlanan bir projeyi hızla bitirerek su yetersizliğini sona erdirdiklerini kaydeden Başkan Karalar, “Adana Büyükşehir Belediyesi ve Ceyhan Belediyesi, Ceyhanlının hayatı boyunca görmediği asfalt hamlesi başlattı. Ceyhan’da gerçekleştirdiğimiz su isale hattının bedeli 100 milyon liranın üstünde. Döktüğümüz asfaltın bedeli 150 milyon liranın üzerine çıktı. 250 milyon lira sadece 2 iş için fazla değil elbette. Ceyhanımıza, Ceyhanlımıza feda olsun. Adana’ya ve Ceyhan’a daha neler yapacağız neler” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ve törene katılan konuklar “Yaşar Kemal Gençlik ve Kadın Yaşam Merkezi”nin temelini birlikte attı.