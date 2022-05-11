Ceyhan’da "Patili Dostlar Güzellik Yarışması"

Ceyhan Belediyesi Patili Dostlar Güzellik Yarışması düzenledi.

Ceyhan Belediyesi’nin köpek sevgisini aşılamak, sahiplendirmek amacıyla gerçekleştirdiği “Patili Dostlar Güzellik Yarışması” yapıldı. Ceyhan Belediyesi ‘nin koordinatörlüğünde, Dünya Anadolu Köpek Irkları ve Kinoloji Derneği ile Uluslararası Avrasya Köpek Irkları Federasyonu’nun birlikte düzenlediği yarışmada çeşitli ırklardaki 206 köpek güzelliklerini sergiledi.

Yarışmanın Ceyhan’da bir ilk olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Hülya Erdem, yarışmanın hayvan sevgisine dair yeni umut ışıkları yaktığını söyledi.

Ceyhan’da ilkleri yaşatmaya devam edeceklerini belirten Başkan Erdem, “Sosyal, toplumsal ve sportif bir belediyecilik anlayışıyla, milletimize hizmete adadığımız bu yolda güzellikleri de hep beraber yaşadığımız için mutluyuz, gururluyuz” dedi.

Sokak hayvanları için yeni projeler

Başkan Erdem, köpekler arasından en güzel olanları seçtiklerini belirterek şunları kaydetti:

“Hepimiz gördük ki patili dostlarımız birbirinden güzel. Amacımız; çocuklarımızın, gelecek kuşaklarımızın güzel ortamda kazandıkları hayvan sevgisini yine bu amaç doğrultusunda kendilerinden sonra gelecek nesillere aktarmalarına vesile olmaktır. Ceyhan Belediyesi olarak sokak hayvanları için barınak ve sosyal alanlar oluşturmak için yeni projelerimiz olacak. Bu çalışmalarımız tamamlandıktan sonra hemşehrilerimizle detayları paylaşacağız.”

206 köpeğin katıldığı yarışmada jürinin değerlendirmesine göre Kangal Köpeği kategorisinde birincisi Fatih Fettah Ünsal’ın sahibi olduğu "Zorro", Çoban Köpeği kategorisinde birincisi ise Hasan Demircan’ın sahipliğindeki "Ayı Herkül" oldu.