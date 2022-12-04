Ceyhan’da ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, hiçbir bahane üretmeden, her koşulda engelli vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

Ceyhan Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle ekonomik durumu iyi olmayan, ihtiyaç sahibi 27 engeli vatandaşa tekerlekli sandalye dağıttı. Ceyhan Belediye Başkanı Hülye Erdem, “Engelli vatandaşlarımızı bir nebze de olsa mutlu edebilmenin huzuruyla çalışıyoruz” dedi.

Dünyadaki tüm insanların birer engelli adayı olduğuna dikkat çeken Başkan Hülya Erdem, “Belediyemiz imkanları dahilinde hizmetlerimizi engellilerimiz için engelsiz bir Ceyhan üzerine kurguluyoruz. Toplumun tüm kesimlerini engelli vatandaşlarımıza destek olmaya çağırıyorum. Engellisine, yaşlısına, kadınlarına, çocuklarına daha çok sahip çıkan toplumlar çağdaş bir geleceğe kapı aralar. Duyarlı halkımızla birlikte Ceyhan’da engellilerimizin daha iyi bir yaşam sürmesi için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

Başkan Erdem, 8 engelli vatandaşa daha tekerlekli sandalye vereceklerini söyledi.

Başkan Hülya Erdem’e teşekkür eden vatandaşlar tekerlekli sandalyeleri sayesinde evden dışarı rahatça çıkabilecek olmanın sevincini yaşadıklarını kaydetti.