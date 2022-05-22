Ceyhan’da doğa yürüyüşü

Ceyhan Belediyesi, “Atatürk’ün İzinde” temalı, doğa yürüyüşü düzenledi.

Ceyhan-Kuzucak mevkisinde gerçekleşen doğa yürüyüşü Ceyhan’ın güzelliklerini gün yüzüne çıkardı. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ceyhan Bisiklet Topluluğu (CEY-BİS), Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü (ABİT), Kadirli Bisiklet Kulübü (KABİK), Dörtyol Bisiklet ve Gezi Grubu (DÖBİGEZ), Osmaniye Doğa Yürüyüşü Grubu’nun (ANKA 80) katıldığı yürüyüşe çevre il ve ilçelerden yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Ceyhan Belediyesi olarak her yaş grubundan vatandaşlar için ayrı ayrı programlar düzenlemeye özen gösterdiklerini vurgulayan Başkan Erdem, “Çalışmalarımızda asla unutmadığımız bir nokta şu ki; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gitmekten asla geri durmayacağız” diye konuştu.

Ceyhan’daki program kapsamında 10 kilometre yürüyüş etabı başarıyla tamamlandı. Etkinlik alanında düzenlenen ve Ceyhanlı Rock Grubu FAY’ın sahne aldığı konserde coşkulu anlar yaşandı.

Ceyhan Belediyesi, tüm katılımcılara havlu, su, kek, şapka ve tişörtten oluşan sırt çantasıyla birlikte yürüyüşün zirve noktasında çay, çorba ve meyve suyu ikramını da eksik etmedi. Etkinlik alanında ayrıca bez afişler üzerine sprey boyalarla yazı çalışmaları da düzenlendi. Ceyhan halkının yanı sıra Kuzucak Mahallesi’ndeki vatandaşlarla birlikte Ceyhan’daki bir çok okuldan öğrencilerin katıldığı doğa yürüyüşü şarkılar, halaylar ve türküler eşliğinde son buldu.