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Ceyhan’a yeni park

CEYHAN BELEDİYESİ, NAMIK KEMAL MAHALLESİNDE PARK YAPIMINA BAŞLADI.

ADANA 12.11.2020, 11:33
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Ceyhan’a yeni park

Ceyhan Belediyesi, Namık Kemal Mahallesinde park yapımına başladı.

Namık Kemal Mahallesinde atıl halde bulunan ve vatandaşların şikayetçi olduğu toplam 6400 metrekare alana yapılacak park 3000 metrekare yeşil alana sahip olacak.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, verdikleri sözleri yerine getirmeye devam ettiklerini belirterek, "Kentimizin coğrafi koşullarına uygun bitkilerle parkımızı donatacağız. Parkımızın içerisinde özel tasarım birimleri, süs havuzları da yer alacak. Namık Kemal Mahallesi şikayetçi olduğu bu durumdan kurtuluyor. Ceyhan her şeyin en iyisine layık. Ceyhanımıza Namık Kemal Mahalle sakinlerine hayırlı uğurlu olsun" dedi.
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