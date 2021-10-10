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Çevirgen: "Oyunculuğu seyirciyi bir ikna çabası olarak görüyorum"

Sinema ve dizi oyuncusu tiyatrocu Ahmet Oruç Çevirgen, oyuncunun ruh durumunu, üretme konumuna getirmesi ve bunu istemli bir şekilde oluşturması gerektirdiğini söyledi.

ADANA 10.10.2021, 10:31
Çevirgen: "Oyunculuğu seyirciyi bir ikna çabası olarak görüyorum"

Sinema ve dizi oyuncusu tiyatrocu Ahmet Oruç Çevirgen, oyuncunun ruh durumunu, üretme konumuna getirmesi ve bunu istemli bir şekilde oluşturması gerektirdiğini söyledi.

Çevirgen, oyuncunun o anda oynadığına gerçekmişçesine inanması gerektiğini ifade ederek, “Oyuncu rolüne hazırlanırken, anılarından bir kaynak olarak faydalanabilir ancak, yalnızca bu duygularla değil, oynadığı rolün çevresini, koşullarını iyice araştırarak bunların hepsinin üzerine, kendi düş gücünü de koyup rolüne hazırlanmalıdır” dedi.

Çevirgen, ”Neden oyunculuk dersek, sanırım hazdan öte, seyirciyi bir ikna çabası olarak görüyorum. Canlandırdığınız rolün, başka biri olabilmenin zor ama keyifli bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Oynadığınız karakteri anlamayı, dertlerini ve neşesini paylaşmanın bende oluşturduğu hisse başka türlü ulaşmanın mümkün olmadığını düşünüyorum” diye konuştu.

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