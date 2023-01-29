ÇDSO’da iki ünlü sanatçı sahneye çıktı

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), piyanonun duayeni Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Timothy Redmond’u sahnesine çıkardı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda verilen konserde, Avrupa ve ABD’de konserler düzenleyen, Guidhall Müzik ve Drama Okulu’nda şeflik profesörü olarak görev yapan, Londra Senfoni ve Kraliyet Filarmoni Orkestraları’nın düzenli konuk şefi olan Timothy Redmond tarafından gerçekleştirildi.

Ayrıca, dünyanın önemli orkestraları ve şefleriyle çalışmalar yapan ve her sene solist olarak ÇDSO’da ağırlanan Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay, bu hafta da ÇDSO sahnesinde yer aldı. Programın ilk yarısında, S.Rachmaninoff’un 3 numaralı Piyano Konçertosu’nu Adanalı sanat tutkunları için yorumlarken, programın ikinci yarısında A.Dvorak’ın 8 numaralı senfonisini seslendirdi.

Adanalı müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser sonunda ÇDSO tarafından her iki sanatçıya çiçekler sunuldu.