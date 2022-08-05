Çamlıbel’de doğalgaz için ilk kazma vuruldu

Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi’nde doğalgaz çalışmalarına başlanıldı.

Yüreğir Belediyesi ile Aksa Doğalgaz’ın imzaladığı protokolün ardından Çamlıbel Mahallesi’ndeki doğalgaz hattı için ilk kazma vuruldu. 2884 sokakta düzenlenen doğalgaz altyapı çalışması başlama törenine Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Aksa Doğalgaz Adana Bölge Müdürü Halit Demir, Çamlıbel Mahalle Muhtarı Zeki Alagöz ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Temiz ve konforlu bir yatırım olan doğalgazın Yüreğir’in tüm mahallelerinin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını belirten Başkan Kocaispir, “Göreve geldiğimiz günden itibaren Yüreğir’de doğalgaz altyapısının oluşturulması noktasında ciddi bir irade ortaya koyduk. Şu ana kadar ilçemizde gerçekleştirilen doğalgaz yatırımı 300 kilometre. Bunun maddi karşılığı yaklaşık 60 milyon lira. 2022 yılı için öngörülen yatırım tutarı ise yaklaşık 20 milyon lira. Çamlıbel Mahallemizde ilk kazmayı bugün vuruyoruz. Yaklaşık 10 kilometrelik bir altyapı çalışması yapılacak. Allah nasip ederse yılsonu itibarı ile Çamlıbel ve Mutlu mahallemizde vatandaşlarımızı doğalgaz ile buluşturmayı planlıyoruz. Doğalgazın mahallemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Mahalleli olarak uzun yıllardır doğalgaz beklediklerini belirten Çamlıbel Mahalle Muhtarı Zeki Alagöz ise Başkan Kocaispir ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Aksa Doğalgaz’ın Yüreğir’de şu ana kadar gerçekleştirdiği çalışmalarla 17 mahallede toplam 17 bin 23 aboneye doğalgaz verildi. 2022 yılı yatırım programına göre ilçe genelinde toplam 68 kilometrelik hat çekilmiş olacak.