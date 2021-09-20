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Büyükşehir öncülüğünde Dünya Temizlik Günü etkinliği

Adana Büyükşehir Belediyesi "Dünya Temizlik Günü" nedeniyle Örcün ormanlık alanında farkındalık etkinliği düzenledi.

ADANA 20.09.2021, 12:28
Büyükşehir öncülüğünde Dünya Temizlik Günü etkinliği

Adana Büyükşehir Belediyesi "Dünya Temizlik Günü" nedeniyle Örcün ormanlık alanında farkındalık etkinliği düzenledi.

Sivil toplum kuruluşları ve firmalarla birlikte düzenlenen etkinlikte poşetler dolusu atık toplandı. Adana Büyükşehir Belediyesi önderliğinde gerçekleşen etkinliğe STK’lar ve firmalar katıldı.

Etkinlik sonunda 120 kg kağıt, 160 kg plastik, 80 kg metal, 140 kg cam ve 500 kg ambalaj atığı toplandı. Toplanan atıklar Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince bertaraf edildi.

Dünyanın birçok noktasında ve Adana’da düzenlenen etkinlikle, farkındalık oluşturmak ve temiz bir çevrede yaşama bilincinin yerleştirilmesi amaçlanıyor.

Temizliğe giden yolun önce kirletmemekten geçtiğine dikkat çekilen etkinlikte, vatandaşlara çok büyük görevler düştüğü belirtilerek, daha duyarlı ve bilinçli olunması istendi.

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