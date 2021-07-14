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Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarını tamamladı

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı çalışmalarını tamamladı.

ADANA 14.07.2021, 14:51
Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarını tamamladı
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Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı çalışmalarını tamamladı.

Başkan Zeydan Karalar, katipler Zafer Koç ve Vedat Özder tarafından açılan meclisin üçüncü oturumunda MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Recai Mercimek 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimini lanetleyen konuşmalar gerçekleştirdiler.

Daha sonra gündemlere geçildi. 14 adet komisyon raporu oy birliği ile kabul edilirken 4 teklif ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına 9 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00’te devam edecek.
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