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Bilgiç: "Bilinçli çiftçi anız yakmaz"

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, toprağı korumanın herkesin görevi olduğunu belirterek, "Bilinçli çiftçi anız yakmaz, asla yakmamalıdır” dedi.

ADANA 29.06.2022, 10:35
Bilgiç: "Bilinçli çiftçi anız yakmaz"

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, toprağı korumanın herkesin görevi olduğunu belirterek, "Bilinçli çiftçi anız yakmaz, asla yakmamalıdır” dedi.

Bilgiç, yaptığı açıklamada, ilk hasatların Çukurova Bölgesinde gerçekleştiğini hatırlatarak, "Anız yakmak geleceğimizi yakmaktır. Bilinçli çifti anız yakmaz, yakmamalıdır. Toprağımızda insan gibi canlıdır. Anız yakıldığında topraktaki faydalı olan tüm organik maddelerde yanıp, kül oluyor. Ekip biçtiğimiz topraklar sadece bugünler için değil, önümüzdeki yüzyıllarca insanlığa lazım. Çocuklarımız, torunlarımız hatta onlarında torunlarına kadar lazım. Topraklarımızı, suyumuzu, çevremizi, sağlığımızı korumak zorundayız" diye konuştu.

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