"Ben Anadolu" seyirciyle buluştu

Adana Devlet Tiyatrosu (ADT) 2020-2021 sezonunun ikinci yeni oyunu "Ben Anadolu"yu seyirciyle buluşturdu.

Güngör Dilmen’in yazdığı, Tolga Çiftçi’nin yönetmenliğini yaptığı, ilk gösterimi 3 Kasım Salı günü gerçekleştiren "Ben Anadolu" adlı oyun Hititlerden günümüze Anadolu topraklarında öne çıkmış, tarihin akışını değiştirmiş kadınları ve Anadoluyu konu alıyor. Dekor tasarımı Bekir Beğen’e, kostüm tasarımı Deniz Çağrı Bilgili’ye, ışık tasarımı Kadir Karagöl’e, müzik düzeni Berkay Yiğitaslan’a ve dans düzeni Lilia Petrova’ya ait olan oyunda Şirin Ergüven Hamşioğlu, Sevinç Gediktaş ve Özlem Kaya rol alıyor.