Başkan Özgan: "Tek yön uygulamasında kararın değiştirilmesini istedik"
KOZAN BELEDİYE BAŞKANI KAZIM ÖZGAN İLÇEDE TÜRKELİ MAHALLESİ PALMİYE CADDESİ ÜZERİNDE BULUNAN ESNAF VE VATANDAŞLARI ZİYARET EDEREK TALEPLERİNİ DİNLEDİ.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ilçede Türkeli Mahallesi Palmiye Caddesi üzerinde bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek taleplerini dinledi.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ilçedeki esnaf ve vatandaşların yanına giderek sorun ve taleplerini dinledi.
Kozan’ın gelişmesi için belediye ekiplerinin eksikleri gidermek için çalıştığını belirten Başkan Özgan sorunu olan esnaflarla da bir araya geldi. Esnaf, Palmiye Caddesinde daha önce hayata geçirilen tek yön uygulamasının kaldırılmasını talep ederek “Perişan durumdayız. Bir çare bulunmasını istiyoruz” dediler.
Başkan Özgan’da, "Seçimden önce bu yolun tekrardan çift yön olması için sizlerle görüşmüştüm. Seçimden sonra Kaymakamımız ile konunu takipçisi olduk. Daha önce alınan kararın değiştirilmesi yönünde görüş belirttik. Konu hem Adana Büyükşehir Belediyesinde hem de Ulaşım Koordinasyon Merkezinde inşallah sonuç alırız” diye konuştu.
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