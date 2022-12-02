Başkan Karalar: "Engellilerimizin her gün yanındayız"

Başkan Karalar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde, toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, çeşitli engelli derneklerine ve spor kulüplerine üye engelli çocuk ve yetişkinlerle bir araya geldi.

Engelli spor kulübü ve derneklerinin gösteriler yaptıkları etkinlikte, engellilerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayata daha çok katılımının sağlanabilmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Karalar, asıl engelin, engelliye sorun çıkarmak olduğunu ifade etti. Başkan Zeydan Karalar, “Biz engelli vatandaşlarımızın engellerini ortadan kaldırmayı amaçlayan bir anlayışla hizmet ediyoruz. Bugün, engelli kardeşlerimizin sorunlarının çözümüne yönelik farkındalık oluşturmak açısından önemli bir gün. Ancak onların hayat boyu devam eden sorunlarını bir günlük konuşma ya da etkinliklerle çözemeyiz. Toplum olarak bunu bilmemiz gerek. Engelli kardeşlerimizin sorunlarını bilmek, mücadelelerine her zaman destek vermek çok önemli. Biz onların her gün yayındayız” dedi.

"Çok iş yaptık, artırarak devam edeceğiz"

Adana’daki engelli oranının, dünya ve ülke ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat çeken Başkan Zeydan Karalar, “Adana’da engelli vatandaşlarımıza yönelik yardım eksenli değil, temel yaşama hakkı eksenli yaklaşımla hareket ediyoruz. Adana’da altyapı ve üst yapı hizmetlerini yaparken, engelli ve dezavantajlı vatandaşlarımızı gözetiyoruz. Engelli vatandaşlarımızın hareket yeteneğini artırmak için çaba sarf ediyoruz. Yaptığımız hizmetleri geliştirmek, büyütmek istiyoruz. Çeşitli eğitimlerle becerilerini artıracak şekilde, istihdam imkanlarını çoğaltacak işler yapıyoruz.

1493 adet tekerlekli sandalye dağıttık ve rakamı artıracağız. Tekerlekli sandalyelerle ilgili ücretsiz tamir, bakım, onarım hizmeti veriyoruz. Şehit Yakınları ve Gazi Aileleri Birimi kurduk. Birçok kardeşimize malzeme desteği veriyoruz. 1459 hasta yatağı dağıttık ve dağıtmaya devam edeceğiz. Engelli bireylerimiz için mola evi açtık, büyütmeyi planlıyoruz. Yakında Engelli-Yaşlılar Evi’ni de açacağız” diye konuştu.

Başkan Zeydan Karalar konuşmasını Yunus Emre’nin “Maharet güzeli görebilmektir, Sevmenin sırrına erebilmektir” dizeleriyle bitirdi