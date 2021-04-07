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Başkan Erdem: "Ceyhan güzelleşmeye devam edecek"

Ceyhan Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, haftanın yedi günü Ceyhan ilçesindeki mahalleleri dip bucak temizliyor.

ADANA 07.04.2021, 16:55
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Başkan Erdem: "Ceyhan güzelleşmeye devam edecek"

Ceyhan Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, haftanın yedi günü Ceyhan ilçesindeki mahalleleri dip bucak temizliyor.

Ekipler, ilçe genelindeki mahallelerde katı atıkları temizliyor ve özel solüsyonlu ilaçlarla Ceyhan’ı temizliyor. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, her mahallenin eşit hizmeti hak ettiğini belirterek, "Tek hedefimiz temiz bir çevre sağlamaktır" dedi.

Ceyhan genelinde çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Başkan Erdem, "Ceyhan güzelleşmeye devam edecek. Biz burada olduğumuz sürece vatandaşlarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. Temiz bir çevre sağlamak tek hedefimiz, tüm icraatlarımızı ekiplerimiz ile birlikte devam ettiriyoruz. Yapacak olduğumuz tüm çalışmalar Ceyhan için" ifadelerini kullandı.
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