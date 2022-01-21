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Başkan Akay: "Mahallelere spor tesisleri yapıyoruz"

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, spor tesisi olmayan mahallelere de spor tesisleri yaptıklarını söyledi.

ADANA 21.01.2022, 08:49
Başkan Akay: "Mahallelere spor tesisleri yapıyoruz"

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, spor tesisi olmayan mahallelere de spor tesisleri yaptıklarını söyledi.

Başkan Akay, Adana Bahçeşehir Spor Kompleksi’nde spor basını ile bir araya geldi. Spor Müdürü Gökhan Üney’in de katıldığı toplantıda Seyhan Belediyespor’un bünyesinde bulunan hem profesyonel, hem de amatör takımların durumları hakkında bilgi verildi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, sahası, spor tesisi olmayan mahallelere de spor tesisleri yapmaya çalıştıklarını belirterek, ’’Merkeze bağlı bulunan, daha önce köy statüsünde olan mahallelerimizde sahalar ve havuzlar yapıyoruz. Alt yapılarımıza malzeme desteğimiz her zaman oluyor. Tenis kortlarımız yapılıyor. Ayrıca spor tesisi olmayan mahallelerimize spor tesisleri yapıyoruz’’ diye konuştu.

Birçok branşta profesyonel takımları olduğunu söyleyen Akay, "Futbolda amatör ligdeyiz. Basketbolda 2. ligde. Atletizmde süper ligdeyiz. Hentbolda 1. ligdeyiz. Erkek ve kadın voleybolda 2. ligdeyiz. Satranç takımımız 1. ligde. Profesyonel tüm takımlarımız alt yapılarda da başarılar alıyor. Bunlar gibi bir çok alanda mücadele ediyoruz. Bireysel sporcularımızda var tabi ki takım sporlarının dışında’’ dedi.

Seyhan Belediyesi Spor Müdürü Gökhan Üney ise yetiştirici bir kulüp olduklarını ve bunun içinde tüm braşlarda bu amaçla çalıştıklarını ifade ederek, "Belediye takımları bulunduğu şehrin eksik kaldığı branşlarda bölümlerde yarışmacı olabilir. Amatör takımımız bulunduğumuz tesiste çalışıyor. İlle de üst lige çıkmak için bir amacımız yok. Alttaki çocuklarımızı göstermek amacıyla bir vitrin olarak var. Mesela atletizmde Adana’da profesyonel bir takım yok. Bir tek biz varız ve süper ligdeyiz. Biz Kadir Özdemir beyden devraldığımızda çok önemli bir yerde idi. Biz onlara yeni branşlar ekledik. Kapasiteyi artırdık. Hentbolda mesela hedef koyabiliyorum kendime. Adasokağı var bayanlarda başarılı bir şekilde kendi çabalarıyla bir şeyler yapıyorlar. Adana’nın eksik kaldığı bölgelerde yarışmacı olarak mücadele edeceğiz. 22 branşımız var. 37 hocamız mevcut. Hocalarımızın gelişmesinde de çabalarımız var. Zaten bizde geçmişte sporcu olan hocalarımız hepsi lisanslı. Ayrıca daha üst klasmanlıklar için açılan kurslara da gönderiyoruz’’ ifadesini kullandı.

Toplantıya, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın ve Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Adana Şube Başkanı Mustafa Boz’da katıldı.

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