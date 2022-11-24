ATÜ’lü öğrencilerin 15 projesine TÜBİTAK desteği

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) öğrencilerinin, “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” çerçevesinde yaptıkları 21 başvurudan 15’i kabul edildi.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen, “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2022 yılı 1. Dönem çerçevesinde yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı.

TÜBİTAK’ın üniversite öğrencileri için açtığı proje çağrısına başvuran ATÜ öğrencileri, bilimsel anlamda önemli başarı elde etti.

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden 5, Biyomühendislik Bölümü’nden 3, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 3, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nden 2, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1 ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü’nden 1 olmak üzere toplamda 15 proje desteklenmeye değer görüldü.