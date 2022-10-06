"Arturo Ui’nin Önlenebilir Yükselişi" 8 Ekim’de sahnede

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 2022-2023 sezonunun ikinci oyununu Brecht’in “Arturo Ui’nin Önlenebilir Yükselişi” adlı oyunuyla açıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda seyircilerle buluşacak oyun tek perde ve ortalama 75 dakika sürecek.

Yücel Erten’in çevirisini yaptığı ve Yunus Emre Bozdoğan’ın yönettiği oyunun Dramaturgluğunu ise Kurtuluş Bilgilioğul üstlendi. Oyunun Yönetmen Yardımcılığını ve aynı zamanda Hareket Düzenini üstlenen isim ise tiyatro camiasının yakından tanığı bir isim Cihan Yöntem. Dekor Tasarımında Cenk Oral’ı, Kostüm Tasarımında Gazal Erten’i, Işık Tasarımında ise Zeynel Işık yer alıyor. Oyunun orijinal müziklerinde akapella (insan sesi) tekniği kullanıldı. Müzikler Berna Uğurlar’a ait.

1929 dünya ekonomik bunalımında siyaseti kullanarak palazlanan bir gangster çetesini ve özellikle bu çetenin lideri Arturo Ui’yi anlatan oyun, korku imparatorluğu oluşturarak zirveye kadar çıkan Hitler ile eş zamanlı olarak ilerliyor. Döneminde Hitlerle özdeşleşen Artro Ui, sahneye çıktığı 1958’den bu yana her dönemde özdeşleştirecek bir Ui bulmuş kendine.

8 Ekim 2022 saat 20.00’de sahnelenecek “Arturo Ui’nin Önlenebilir Yükselişi” aynı zamanda 11 Ekim, 13 Ekim ve 20 Ekim’de de yine aynı saatte Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro salonunda seyirciyle buluşacak.