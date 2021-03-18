Altınoran Sanat Sanal Galerisi açıldı

Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği’nin Sanat Sanal Galerisi açıldı. Galeride Zerrin Enveroğlu’nun “Güzel, Özel, Kendisi” adını verdiği 18 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Başkanı Dr. S. Haluk Uygur, Enveroğlu’nun bu sergiyi 1-1.5 yıldır Altınoran için hazırladığını ve 8 Mart’ta da açmayı planladıklarını ama koronadan dolayı yetiştirmediklerini söyledi.

Bu serginin çıkış noktasının Topkapı Sarayı restore edilirken bulunmuş olan bir fotoğraf albümünde kadın portelerinden yola çıkarak yapıldığını ifade eden Uygur, “Bu portrelerin Zerrin Hanımdaki etkisi dönemin özelliklerin bağlı olarak sıkışmış kadının kendisini var etmek için gösterdiği entelektüel çabaları anlatmaya çalışmış. Dikkat ederseniz içlerine yazarları var, saraylar var, Kürk Mantolu Madonnalar var, tam dönemin kendisini var etmeye çalışan öncü kadınların sıkışmışlığını anlatıyor. Zerrin Hanım Konya’da yaşıyor, açılışta bulunacaktı ancak bugün Konya’da yoğun kar yağışı olması nedeniyle biraz tereddüt etti, biz de gelmesin istedik. Bu nedenle aramızda olamadı” dedi.

Galeriye izleyicilerin hem eski yöntemle ulaşırken hem de bu ’altinoransanat.com’ adresinden tüm dünyaya süresiz ulaşabileceğini belirten Uygur, şöyle devam etti:

"Korona bizi belli şeyleri mahkûm etti ama aynı zamanda yeni imkanlarda ortaya çıkarttı. Dolayısıyla bu sanal sergi vasıtasıyla daha evvel sadece galerimizde gösterebileceğimiz bir sergiyi tüm dünyaya ulaştırma şansımızı da yakalamış olduk. Bu sergi Altınoran Sanat Sanal Galerisi’nin açılış sergisidir. Biz aslında fotoğraf altyapılı bir grubuz. Biz sergi ile birlikte Altınoran Doğa Grubunun yaklaşık 18 yıldır çaba sarf ederek hazırladığı “Toroslar ve Nadide Çiçekleri” isimli sergi de yine sanal galerimizde olacak. Bundan sonra Altınoran sergi çalışmaları bir taraftan galeride yüz yüze olduğu gibi öbür taraftan da sanal galeride çevrimiçi olarak insanlara ulaşacak. Eğitimlerimizi de bu hale getirdik. Şuan genellikle çevrimiçi eğitim yapıyoruz. Ama umarım eğer korona biraz hafiflerse yüz yüze eğitime döneneceğiz.”

Zerrin Enveroğlu ise sergisi hakkında şunları söyledi:

“Kadın tabiat gibidir ve her kadın özeldir. Bu resimlerde görünen kadınların görünmeyenlerini anlatmak istedim. Eski bir fresk resminden kalan yüzler misali biraz yıpranmış ama hala güzel. Kimi bölünmüşlüklerin, kimi birlenmişliklerin kadınları bunlar. Hepsi de biraz süslü. Kimisi hayallerini süslemiş kimi kendini. İçlerinde hanım ağası, cemiyet kadını, Yörük gelini, prensesi, genci, yaşlısı var. Eski bir Çin bilgesi, "Kadın ya kraliçedir ya hizmetçidir ya da kendisidir" diye söylemiş.”