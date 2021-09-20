Aladağ’da yanan tarlalara kompost gübre

Seyhan Belediyesi ve Adana İşkadınları Derneği’nin (İŞKAD) ile birlikte hayata geçirdiği “Gıdamı Koruyorum” projesi kapsamında gıda işletmelerinden toplanan organik mutfak atıkları, kompost gübreye dönüştürülüp sonra Aladağ’da orman yangınında zarar gören tarlalarla buluşturuldu. Aladağ’da kompost gübreyi yanan topraklara elleriyle atıp, traktörle tarla süren Başkan Akif Kemal Akay, “Hedefimiz hem israfın önlenmesi hem de yangının zarar verdiği tarım topraklarının ıslah edilip yeniden üretim yapılabilir hale getirilmesini sağlamak” dedi.

“Gıdamı Koruyorum” projesinin ikinci adımında mutfak atıklarının fazla olduğu gıda işletmelerine konteynırlar yerleştirildi. Toplanan organik atıklar Seyhan Belediyesi’nin kompost tesislerinde pazar, park, bahçe artıklarıyla birlikte kompost gübreye dönüştürülerek bu atıklara hem değer kazandırıldı hem de önemli oranda israfın önüne geçildi.

Üretilen kompost gübreler, Adana şalvarı ve 6 köşeli kasket giyen Başkan Akif Kemal Akay, İŞKAD Başkanı Berman Mantı ve Seyhan Belediyesi ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta sonunda Aladağ’da orman yangınlarda zarar gören tarım topraklarıyla buluşturuldu.

Başkan Akay ve İŞKAD Başkanı Mantı elleriyle yanan topraklara kompost gübre atarken, Başkan Akay daha sonra traktörle tarla sürerek kompostun yanan toprakla bütünleşmesini sağladı. Aladağlı çiftçilere, üretim sürecinde de kullanılmak üzere üretilen kompost gübrelerden armağan eden Başkan Akay, Seyhan Belediyesi yangının yaralarının sarılması konusunda her türlü yardımı yapacaklarını söyledi.

Çocuklara oyuncaklar da armağan eden Başkan Akay, “Gıdamı Koruyorum” projesiyle israfın önlenmesi konusunda bilinç ve farkındalık yaratmayı amaçladıklarını vurguladı. Akay, gıda işletmelerinden toplanan mutfak atıklarının komposta dönüştürülüp, yangında zarar gören toprakların ıslah edilerek yeniden üretim yapılabilir hale getirilmesinde kullanılmasının çok değerli olduğunu dile getirdi. Başkan Akay, “Projemizin amacı hem israfı önlemek hem de organik atıkların çöpe gitmesini önleyip, geri dönüşüm aracılığıyla yeniden doğaya kazandırmak. Kompost gübre topraktaki organik madde miktarını artırıp toprağı hem iyileştiriyor hem de havalandırıyor. Ürettiğimiz kompost gübreleri bugün yangının zarar verdiği topraklarla buluşturduk. Bu toprakların ıslah edilmesini ve geri kazanımını sağlamayı hedefliyoruz. Yanan alanların tekrar bitki yetiştirilebilir hale gelmesi hem ülke ekonomisi hem de üreticilerimiz açısından çok önemli. Üretim sürecinin başlamasına katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz” diye konuştu.

Çöpe atılan organik mutfak atıklarının hem doğaya hem de ekonomiye ciddi zarar verdiğini aktaran İŞKAD Başkanı Berman Mantı da israfın önlenmesi konusunda duyarlılık çağrısı yaptı.