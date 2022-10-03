Akay’dan 3 yeni kreş müjdesi

Seyhan Belediyesi’nin 2000 Evler Kreşi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kreşlerin kadınların iş yaşamına katılımını ve çocukların sosyalleşmesini sağladığını belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Seyhan’a üç yeni kreş daha kazandırmak için çalıştıklarını söyledi.

Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde 2000 Evler Mahallesi Muhtarlığı Karşısında faaliyete giren kreşin açılışı CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, CHP YDK Üyesi Av. Bülent Maraklı, CHP Seyhan İlçe Kadın Kolu Başkanı Dilek Özcan, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, belediye bürokratları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

2000 Evler Mahallesi Muhtarı Tolga Yıldırım, mahalleye verdiği hizmetlerden dolayı Başkan Akay’a ve Seyhan Belediyesi’ne teşekkür etti.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Akif Başkan’ın ellerinde değişen, gelişen ve her yerine ayırt etmeksizin hizmet götürülen bir Seyhan gerçeği olduğunu belirterek, “Bu da bizi mutlu ediyor. Yüreğine sağlık Akif Abi. 2000 Evler Mahallemizde önemli bir soruna, önemli bir yere merhem olacağını düşünüyoruz. Bu anlamda sayın Başkanımızı, Seyhan Belediyesi’ni ve bu işe ön ayak olan, emek harcayan tüm personellerini yürekten, gönülden tebrik ediyorum. 2000 Evler Mahallesine hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da eğitimin çağın en önemli unsurlardan biri olduğunun altını çizdi.

Küçük yaşta öğrenmenin önemine değinen Akay, kreşlerin iki temel amacı olduğunu kaydetti.

Akay, “Yaşamımızın en önemli unsurlarından bir tanesi olan kadınların iş yaşamına katılabilmesini bir ölçüde kreşler aracılığıyla sağlıyoruz. Çocuklarını buralara emanet ediyorlar ama ikincisi doğrudan doğruya kreşin kendi eğitim düzeyine verdiği şey. Yani çalışmayan kadının da çocuğu en küçük yaşta kreşte eğitiliyor, sosyalleşiyor. Bizim içinde bulunduğumuz dünyada en önemli sorunlardan bir tanesi, belki en önemlisi dijital teknolojinin yaşamımıza bütün şiddetiyle girdiği bir dönemde, çocuklarımızın artık sosyalleşmesi lazım. Küçücük bir çocuk eline telefonu alıyor odasından çıkmıyor, kimseyle ilişki kurmuyor. İşte kreşler bu anlamda bizim için son derece önemli” ifadelerini kullandı.

Seyhan Belediyesi olarak üç yeni kreş için alan bulmaya çalıştıklarını dile getiren Başkan Akay, “Bunlardan bir tanesi zannediyorum en kısa zamanda olacak. Diğerleri de küçük plan tadilatlarıyla çok yakın gelecekte Seyhan Belediyesi üç ayrı kreşe daha sahip olacak” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek kreşin açılışı gerçekleştirildi.

Başkan Akay, çocuklarla birlikte anı fotoğrafları çektirirken, açılışa katılan çocuklara yönelik olarak palyaço gösterisi ve yüz boyama etkinliği gerçekleştirildi.