Adanalı kebapçı, engelli çocukları eğlendirdi

Adana’da bir kebapçı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde özel gereksinimli çocuklarla buluşarak onları canlı müzik ve oyunlar ile eğlendirdi.

Adanalı Kebapçı Yaşar Aydın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde özel gereksinimli onlarca çocuğun bir araya geldiği etkinliğe katıldı. Düzenlenen etkinlikte konsepte uygun kostümünü giyen Aydın, çocuklarla oynayarak onları eğlendirdi. Aydın, “Onlara engelli diyemeyiz çünkü onlar engelsiz. Çok şeyi başarabiliyorlar. Onlarla çok güzel etkinlik yaptık. Sahnede oyunlar oynadık. Güzel şeyler olunca insan mutlu oluyor. Bende orada olmaktan çok mutluyum. Engelsiz kardeşlerimi daha fazla gidip ziyaret edeceğim” dedi.