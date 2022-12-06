Adana’dan İspanya’ya ticaret köprüsü

Adana Ticaret Odası ile Türk İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası arasında iki ülke arasındaki ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve artırılması amacıyla ’İyi Niyet Bildirgesi’ imzalandı.

Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Temsilcisi Vicente Balbin, Adana Ticaret Odası’nı (ATO) ziyaret etti. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Bozan, Meclis Üyesi Erdem Şen ve Genel Sekreter Birol Yarman tarafından ATO yeni hizmet binasında konuk edilen Balbin’in ziyaretinde, İspanya ile ticaret yapan ATO üyesi firmaların temsilcileri de hazır bulundu.

İki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerin masaya yatırıldığı görüşmede, ATO Başkanı Yücel Bayram ve Türk İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Temsilcisi Vicente Balbin arasında ’İyi Niyet Bildirgesi’ imzalandı.

Adana’nın en fazla ihracat yaptığı üçüncü ülkenin İspanya olduğuna vurgu yapan Başkan Bayram, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak için iş birliğine hazır oldukları bildirdi.

Vicente Balbin ise İspanya’nın Adana pazarını daha iyi tanıması için iki odanın güç birliği yapması gerektiğini ifade etti. Balbin, bundan sonra İspanya’ya ticaret ile ilgili her türlü sorun ve talebin ATO vasıtasıyla kendilerine iletilebileceğini ve kendilerinin de iletilen bu hususların takipçisi olacağını dile getirdi.

Bayram ve Balbin tarafından imzalanan ’İyi Niyet Bilgirgesi’nde şu konular üzerinde iş birliği yapılmak üzere mutabık kalındı:

"İki odanın üye firmaları arasında etkin iletişim kurulmasını sağlayarak ticaret, yatırım, teknoloji transferi ve ilgili ekonomik ve sınai faaliyetlerdeki etkin iş birliğini teşvik etmek ve kolaylaştırmak.

İki odanın üyeleri arasındaki ticaret ve iş ilişkilerinin yayılmasını sağlamak vizyonuyla, Adana ve İspanya’da mevcut iş fırsatları dahil olmak üzere, tüm ekonomik, ticari ve sınai konularda bilgi alışverişini sağlayarak iki ülke arasındaki ekonomik ve sektörel iş birliğini kolaylaştırmak ve genişletmek.

Ortak girişimler ve karşılıklı faydaya dayalı diğer oluşumlar aracılığıyla, yatırım ve teknoloji transferini artırmak ve belirli proje ve ortaklıkların tespitinde birbirine destek sağlamak.

İkili ekonomik bağların güçlendirilmesi için Adana ve İspanya’da düzenlenecek seminerler, eğitimler, konferanslar vb. programlarda karşılıklı destek sağlamak.

Sektörel olarak karşılıklı iş birliğinin artmasını sağlayacak üyelerin yararlanabileceği program ve çalışmalar düzenlemek.

Üyeler arasındaki iş birliğini artırmak üzere iki ülke arasında karşılıklı ticari ve sektörel heyet ziyaretlerinin gerçekleşmesini sağlamak.

İki ülke arasındaki ticaret ve sanayiyi ilgilendiren konulardaki yasa ve düzenlemelerle ilgili bilgi alışverişinde bulunmak.

Adana ve İspanya’da düzenlenecek fuarların tanıtımı ve üyelerin bu fuarlara iştirak etmesine yönelik iş birliği içinde çalışmak.

Üyeler arasında teknik ve profesyonel deneyim alışverişine imkan sağlamak.

İki odanın üyelerinin karşılıklı ticaretine yönelik pazar bilgilerini paylaşarak; dış ticaret ve yatırıma ilişkin mevcut yasal düzenlemelerle ilgili bilgilendirmelerde bulunmak.

Karşılıklı anlaşılan yer ve tarihlerde periyodik olarak düzenlenecek toplantılarla, ikili ilişkiler nezdinde kaydedilen ilerlemeleri gözden geçirmek ve gelecekteki potansiyel iş birliklerini planlamak."