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Adana’dan ihracat rekoru

Adana’da, 11 ayda gerçekleşen 2 milyar 226 milyon dolar ihracat ile tüm yılların rekorunun kırıldığı bildirildi.

ADANA 05.12.2021, 11:31
Adana’dan ihracat rekoru

Adana’da, 11 ayda gerçekleşen 2 milyar 226 milyon dolar ihracat ile tüm yılların rekorunun kırıldığı bildirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili ve Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, TİM tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendirdi. Adana’nın aynı yıl içerisinde 5’inci kez aylık ihracat rekoru kırdığını söyleyen Kıvanç, “Adana Kasım ayında 273.1 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek aynı yıl içerisinde 5 kez rekor kırdı. 2021 yılının Ocak- Kasım dönemi toplam ihracatı 2 milyar 226 milyon dolara ulaşarak, tüm yılların yıllık ihracatını geride bırakarak aynı ay içerisinde iki rekoru birden kırdı” dedi.

Adana’nın 11 aylık verilerine bakıldığında ihracatını geçen seneye göre yüzde 35,41 artırdığını belirten Kıvanç, “Adana’nın aylık bazda ihracatı ise Kasım ayında yüzde 68,4 arttı. Türkiye’nin Kasım ayı ihracat artışı yüzde 33,4 olduğunu göz önüne alındığında Adana Türkiye’nin ihracatında yaklaşık iki katı oranında ihracat artış oranını artırdığını gözlemliyoruz” diye konuştu.

Adana’nın 2020-2021 yılları Kasım ayları karşılaştırıldığında ihracat yapılan ilk 20 ülke içerisinden 18 ülkeye ihracatın arttığının gözlemlendiğini vurgulayan Kıvanç, “Kasım 2021 döneminde Adana’dan yapılan ihracatta, Irak 27.3 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, Almanya 22.9 milyon dolar ile ikinci ve Romanya 16.5 milyon dolar ile üçüncü sırada yer almıştır. Sektörel bazda ise Kasım 2021’de Adana’dan yapılan ihracatta 49 milyon 388 bin dolar ile tekstil ve hammaddeleri lider olurken, bu sektörü 48 milyon 252 bin dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri ve 43 milyon 711 bin dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörleri takip etmiştir” diye konuştu.

Yıl sonunda Adana ihracatının 2 milyar 500 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirten Kıvanç, “Türkiye olarak pandemi de ekonomik anlamda pozitif ayrışan nadir ülkelerden olmayı başardık. Krizi fırsata çevirerek yeni pazarlarda varlık göstermeye başladık. Türkiye ve Adana özelinde sanayinin çarkları giderek daha hızlı dönmekte olduğunu görüyoruz. Adana’nın ihracatının önümüzdeki dönemlerde bu rakamlarından çok daha üstüne çıkabileceğimiz inancındayım” dedi.

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