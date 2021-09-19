banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Altın Koza sahiplerini buldu
Altın Koza sahiplerini buldu
Erdoğan'dan ihracatçılara müjde!
Erdoğan'dan ihracatçılara müjde!
Lezzeti küflendikçe artıyor
Lezzeti küflendikçe artıyor
90’ları günümüze taşıyan bakkal
90’ları günümüze taşıyan bakkal

Adana’da "Yöresel Ürünler Pazarı" açıldı

Adana’da kadın kooperatiflerinin destekleriyle üretilen ürünlerin yer aldığı “Yöresel Ürünler Pazarı” açıldı.

ADANA 19.09.2021, 13:38
Adana’da "Yöresel Ürünler Pazarı" açıldı

Adana’da kadın kooperatiflerinin destekleriyle üretilen ürünlerin yer aldığı “Yöresel Ürünler Pazarı” açıldı.

Adana Vali Süleyman Elban, bir alışveriş merkezinde açılışını yaptığı Yöresel Ürünler Pazarı’ndaki ürünleri inceleyip bilgi aldı.

Etkinlikte konuşan Vali Elban, kadınların gayretleriyle her geçen gün gücüne güç katan kadın kooperatiflerinin meyvelerini vermeye devam ettiğini söyledi.

Kadınların daha fazla üretebilmesi ve ürettikleri ürünleri pazarlaması için destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Vali Elban, “Kooperatifler, kadın istihdamının artmasında ve kadınlarımızın ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarında önemli bir misyonu yerine getiriyor. Ortak hareket etme kültürünün ve birlikte üretmenin bir parçası olan kooperatifleşmenin daha da kuvvetlenmesi için bizler destek olmaya hazırız. Bugün burada kadınlarımızın ne kadar güzel işlere imza attığına şahit olduk. Üreten kadın güçlü kadındır, güçlü kadın da güçlü toplum demektir. Güçlü toplum yolunda önemli işler gerçekleştiren kadınlarımızın başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Programa Vali Süleyman Elban’ın yanı sıra eşi Beyza Elban, Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz ile eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı da katıldı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Karagümrük 5 10
5. Fenerbahçe 4 10
6. Altay 5 9
7. Galatasaray 4 8
8. Hatayspor 4 7
9. Kayserispor 4 7
10. Malatyaspor 5 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Giresunspor 5 1
19. Rizespor 5 1
20. Başakşehir 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Kocaelispor 5 7
9. Boluspor 4 6
10. Samsunspor 4 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 6 5
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Liverpool 5 13
2. Man City 5 10
3. M. United 4 10
4. Chelsea 4 10
5. Everton 5 10
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 4 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 5 11
2. Real Madrid 4 10
3. Valencia 4 10
4. Athletic Bilbao 5 9
5. Real Sociedad 4 9
6. Osasuna 5 8
7. Mallorca 5 8
8. Sevilla 3 7
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Barcelona 3 7
11. Elche 5 6
12. Real Betis 4 5
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0