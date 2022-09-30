Adana’da otizm derneği üyeleri ‘Mehmet’ için toplandı

Otizmle Barış Derneği Başkanı Dursun İzgi, bakımevinde gördüğü işkence sonrası hayatını kaybettiği iddia edilen Mehmet için yargılamanın her aşamasının takipçisi olacaklarını söyledi.

İstanbul Büyükçekmece’deki bakımevinde gördüğü işkence sonrası hayatını kaybettiği iddia edilen 20 yaşındaki Mehmet Eres için Adana’da Otizm STK’leri basın açıklaması düzenledi. Atatürk Parkı’nda düzenlenen açıklamaya Otizmle Barış Derneği üyeleri, Adana Barosu avukatları, otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.

Basın açıklamasını okuyan Otizmle Barış Derneği Başkanı Dursun İzgi, tüm suçluların cezalandırılmalarını istedi. İzgi, “Otizmli Mehmet’in bakımevinde yaşadığı şiddetin ardından hayatını kaybetmesi çocuklarımızın insan yerine konulmadığının göstergesidir. Biz yıllardır sorunları ve çözüm önerilerini ilettik. Otizmli evlatlarımızın kaliteli eğitim, sağlık hizmetlerine kolay ulaşımı ve kötü muamele görmemek haklarıdır. Mehmet Eres olayının yargılamasının her aşamasının takipçisi olacağız” dedi.