Adana’da Kasım ayında 36 yerli malı belgesi onaylandı

Adana’da Kasım ayında düzenlenen 36 yerli malı belgesinin onaylandığı bildirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan ve 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yerli Malı Tebliği’ne göre TOBB tarafından Kasım 2022’de 1295 adet yerli malı belgesi onaylandı. Buna göre, onaylanan yerli malı belgelerinin 36’sı Adana’da düzenlendi.

Aynı dönemde onaylanan yerli malı belgelerinin 324’ünün İstanbul’da, 187’sinin Ankara’da, 79’unun İzmir’de, 69’unun Konya’da, 68’inin Kocaeli’nde, 55’inin Eskişehir’de, 51’inin Tekirdağ’da, 44’ünün Manisa’da, 39’unun Bursa’da düzenlendiği kaydedildi.