Adana’da kadınlar matinesi

Adanalı kadınlar, Bellapais Güzellik Merkezi tarafından düzenlenen kadınlar matinesinde buluştu.

Bellapais Güzellik Merkezi sahibi Sinem Çekinmez tarafından organize edilen Murat Övüç ile kadınlar matinesi Adanalı kadınlardan büyük ilgi gördü.

Güzellik merkezi tarafından ücretsiz dağıtılan biletler ile matinede bir araya gelen kadınlar, Murat Övüç’ün şarkıları ve esprileriyle adeta kendinden geçti.

Hareketli şarkılarla eşlik eden kadınlar doyasıya eğlendi.