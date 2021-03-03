Adana’da iç su ve denizlerde temizlik çalışması

Adana’da, iç su ve denizlerde rutin olarak temizlik ve çevre koruma çalışması gerçekleştiriliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürlüğü, nehir, göl ve diğer iç su alanlarında olduğu gibi, Doğu Akdeniz’e kıyısı bulunan Yumurtalık ve Karataş ilçelerinde de rutin olarak temizlik ve koruma faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Müdürlüğe bağlı ekipler son olarak Karataş’ta plajları ve sahilleri temizledi, drenaj kanallarında biriken atıkları topladı. Ekipler denize kıyısı bulunan Karataş ilçesinin plajlarını, sahillerini ve drenaj kanallarını düzenli olarak temizliyor.

Ekipler, Karataş’a bağlı Bahçe Köyü YD2 Drenaj Kanalı’nda da kurduğu yüzer katı atık toplama bariyer sistemi ile temizlik çalışması yaptı.

7 ton katı atık toplanıp bertaraf edildi

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan yüzer katı atık toplama bariyeri ile yaklaşık 7 ton katı atık toplanarak bertaraf edildi. 160 kilometre sahil bandına sahip olan Adana’da, turizm, tarımsal faaliyetler, mevcut akıntı ve rüzgarlar ile akarsuların taşıdığı atıklar, deniz çöpü oluşumuna neden oluyor.

Karataş sahiline yaklaşık 400 metre mesafede kurulan bariyer ile katı atıklar toplanarak denize ulaşması engellendi. YD2 Drenaj Kanalında gerçekleşen temizlik çalışmasında ortaya çıkan atıklar arasında evsel atıklar, hayvan leşleri, tarımsal ilaç ve fide kutuları ile mevsimsel sebze ve meyve atıklarına yoğun olarak rastlandığına dikkat çeken ekipler, vatandaşları daha duyarlı olmaya çağırdı ve atıkları belirlenen yerlere atmaları konusunda uyardı. Yüzer katı atık toplama bariyerlerinin Seyhan ve Ceyhan Nehri ile diğer drenaj kanallarına da uygulanması planlanıyor.