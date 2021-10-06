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Adana’da geleceğin basketbolcuları seçiliyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, geleceğin basketbolcularını yetiştirmek için çocuklar ve gençler arasında 9-10 Ekim tarihlerinde Atatürk Spor Salonu’nda seçme yapacak.

ADANA 06.10.2021, 14:32
Adana’da geleceğin basketbolcuları seçiliyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, geleceğin basketbolcularını yetiştirmek için çocuklar ve gençler arasında 9-10 Ekim tarihlerinde Atatürk Spor Salonu’nda seçme yapacak.

Büyükşehir Belediyesi, çeşitli yaş gruplarında kadın-erkek geleceğin yıldız adayı basketbolcuları arıyor. Seçmelerin ardından keşfedilecek yetenekler, Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Basketbol Şubesi’nde lisanlı olarak spor hayatlarına devam edecek.

Deneyimli eğitmenler eşliğinde basketbolun tüm inceliklerini öğrenip kendilerini geliştirecek olan genç yetenekler, çeşitli turnuvalara da katılarak deneyim kazanacak. Seçmelere katılmak isteyenler 0322 458 03 36, 0507 249 79 99 ve 0544 669 37 06 numaralardan irtibata geçerek bilgi alıp, kayıt yaptırabilecekler.

Atatürk Spor Salonu’nda 9-10 Ekim tarihlerinde ücretsiz olarak gerçekleşecek olan seçmelerin saat ve yaş grupları şöyle:

9 Ekim Erkek Seçmeleri:

2011-2012-2013 doğumlular saat: 10:00-11:00

2009-2010 doğumlular saat: 11:00, 12:00

2007-2008 doğumlular saat: 12:00, 13:00

2005-2006 doğumlular saat: 13:00, 14:00

10 Ekim Kız Seçmeleri:

2011-2012-2013 doğumlular saat: 10:00, 11:00

2009-2010 doğumlular saat: 11:00, 12:00

2007-2008 doğumlular saat: 12:00, 13:00

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