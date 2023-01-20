Adana’da eller semaya açıldı, yağmur için dua edildi

Yurt genelinde olduğu gibi Adana’daki camilerde de eller yağmur ve bereket için semaya açıldı.

İl Müftülüğü tarafından bu sene yaşanan kuraklık nedeniyle Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur yağması için dua edildi. Diğer camilerde olduğu gibi Merkez ve Ramazanoğlu Camilerinde de namazdan sonra gerçekleştirilen yağmur duasında, cemaat ellerini semaya açtı, beklenen yağışların bir an önce düşmesi için dua etti.

Kentin simgesi Merkez Camii’ndeki vaazında İl Müftüsü Mehmet Taşcı, “Son zamanların en kurak günlerini yaşıyoruz, kar ve yağmur olarak ilahi rahmete muhtacız. Geliniz hep birlikte rahman ve rahim olan rabbimize yakaralım. Ey merhameti bol olan Allah’ım acziyetimizi sana arz ediyoruz. Bizlerden rahmetini esirgeme Allah’ım semadan rahmet damlalarını indiren sensin, üzerimize kar ve yağmur indir, topraklarımızı suya hasret bırakma Allah’ım” şeklinde dua etti.

Namazın ardından tövbe istiğfar getirilerek İl Müftü Yardımcısı Dr. Mekki Solmaz eşliğinde yağmur duası edildi.