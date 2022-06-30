Adana’da ekmek 4 lira oldu

Adana’da yarından itibaren 210 gram ekmek 4 TL’den satılacak.

Adana Fırıncılar Odası’nın un fiyatlarındaki ve girdi maliyetlerindeki artışı gerekçe göstererek yaptığı zamla birlikte 3 liradan satılan 210 gram pide ve somun ekmek 4 TL oldu.

Ekmek zammının 1 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi.