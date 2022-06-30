banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı
Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı
Sağlık turizmine ilgi artıyor
Sağlık turizmine ilgi artıyor
Esenler’de korkutan çatı yangını
Esenler’de korkutan çatı yangını
Borsa ilk yarıda düştü
Borsa ilk yarıda düştü

Adana’da ekmek 4 lira oldu

Adana’da yarından itibaren 210 gram ekmek 4 TL’den satılacak.

ADANA 30.06.2022, 14:40
Adana’da ekmek 4 lira oldu

Adana’da yarından itibaren 210 gram ekmek 4 TL’den satılacak.

Adana Fırıncılar Odası’nın un fiyatlarındaki ve girdi maliyetlerindeki artışı gerekçe göstererek yaptığı zamla birlikte 3 liradan satılan 210 gram pide ve somun ekmek 4 TL oldu.

Ekmek zammının 1 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Yorumlar (0)
28°
az bulutlu