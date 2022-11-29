Adana’da Ekim ayı ihracatı düştü, Mersin’de arttı

Adana’da 2022 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatın yüzde 1,2 azalarak 236 milyon dolara düştüğü, Mersin’de ise yüzde 55,7 artarak 669 milyon dolara çıktığı bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi dahilinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracatın 2022 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,0 artarak 21 milyar 328 milyon dolar, ithalatın yüzde 31,4 artarak 29 milyar 202 milyon dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, Adana’da, 2022 yılı Ekim ayında 2021 yılının aynı ayına göre ihracatın yüzde 1,2 azalarak 236 milyon dolar, ithalatın yüzde 33,7 artarak 387 milyon dolar olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Mersin’de ise, 2022 yılı Ekim ayında 2021 yılının aynı ayına göre ihracatın yüzde 55,7 artarak 669 milyon dolar, ithalatın yüzde 128,9 artarak 683 milyon dolar olarak gerçekleştiği bildirildi.