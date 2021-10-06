Adana’da "Dünya Uzay Haftası" etkinlikleri

Yüreğir Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, 4-10 Ekim tarihleri arasında 80’den fazla ülkede kutlanan ‘Dünya Uzay Haftası’ kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi.

İlk olarak Efendi Halil İlkokulu öğrencilerine Ulubatlı Hasan Kültürevi’nde uzay konferansı gerçekleştirildi. ‘Dünya Uzay Haftası ve Gelecek’ konulu konferansta öğrencilere, gökyüzü, güneş sistemi, uzay görevleri ve uzay çağı hakkında sunumlar yapıldı. Konferansın ardından öğrenciler bahçede teleskopla gözlem deneyimi yaşadı.

Tuğrul Bey Ortaokulu öğrencileri, Yüreğir Belediyesi organizasyonu ile Çukurova Üniversitesi UZAYMER’i gezdi. Süpernova kalıntıları, gama ışın patlamaları ve etkileşen çift yıldızlar gibi olayların izlendiği ve bilimsel araştırmaların yapıldığı UZAYMER’i ziyaret eden çocuklara önce maketlerle uzay tarihi anlatıldı. İlk uzaya giden araçtan, ilk uzaya çıkan canlıya kadar birçok bilginin paylaşılmasının ardından öğrenciler teleskopla gözlem yaptı.

3 gün süren etkinliklerin sonuncusu Fatih Terim Kültürevi’nde gerçekleştirildi. Mehmet Adil İkiz İmam Hatip ve Makimsan Ortaokulu’ndan öğrenciler düzenlenen konferansla hem uzay hakkında daha çok bilgi sahibi oldu hem de teleskopla uzayın derinliklerini keşfetti. Etkinliklerde öğrenciler uzayı ilk defa bu kadar yakından görmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadılar.

Dünya Uzay Haftası kapsamında dolu dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Çocuklarımız farklı kültürevlerimizde düzenlediğimiz sunum ve etkinliklerle oldukça keyifli bir deneyim yaşadı. Ayrıca UZAYMER’i ziyaret ettiler. Hem uzay hakkında bilgi sahibi oldular hem de teleskoplarla uzayı inceleme fırsatı buldular. Emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.