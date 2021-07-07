Adana’da “Daralma” resim sergisi açıldı

Adana’da 18 sanatçının 18 eserinin yer aldığı "Daralma" adlı resim sergisi açıldı.

Sergiyi düzenleyen Gülşah Tontu Özdemir, uzun zamandır salgın ile mücadele günlerinden hem psikolojilerin, hem fizyolojilerin hem de sanatın çok etkilendiğini ifade ederek, “Hastalandık, ölümle yüzleştik, sevdiklerimiz için üzüldük, kendimizi iyi hissettiğimiz sanat ortamları bile yok oldu, sanal sergiler ile sanata hasretimizi gidermeye çalıştık tat alamadık ve aradan yaklaşık 1,5 yıl geçtikten sonra artık reel bir ortamda sergi açabiliriz diye düşündük ve 4 şehir 4 sergi fikri altında 4 farklı şehirde 4 farklı sergi açmaya karar verdik. İlk sergimiz "Devinimsiz”i 21-25 Haziran tarihleri arasında Tokat’ta gerçekleştirirken 2. sergimiz "Gölge ve Ritim"i 22-24 Haziran’da Sivas’ta açtık. Adana’da açtığımız "Daralma" isimli sergimiz serinin 3. sergisi oldu. 7-9 Temmuz’da ise son sergimizi Hatay’da gerçekleştireceğiz. Bir türlü tat alamadığımız sanal sergilerin acısını çıkarırcasına gerçek mekan- gerçek eser - gerçek sergi gerekliliğini sonuna kadar yasayabildiğimiz için çok mutluyuz. Böyle bir sergi konseptinin fikri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Yüksek Lisans öğrencileri ve öğretim üyeleri ile birlikte ortaya çıktı. Hep birlikte sergi konsepti oluştururken farklı şehirlerden sanatçı ve öğretim üyesi arkadaşlarımızı da davet ettik ve ortaya böylesine sıcak ve samimi bir sergi etkinliği çıktı" dedi.

Pandemi sırasında yaşadıkları yalnızlık, daralmışlık, hareketsizlik ve kendileriyle yüzleşme gibi duyguların etkisiyle ortaya çıkan eserlerin 9 Temmuz’a kadar ARD Kaman Sanat Galerisi’nde yer alacağını ifade eden Özdemir, tüm sanat severleri sergiye beklediklerini söyledi.

Sergiye eserleriyle katılan sanatçılar şöyle:

Ali Oğlak, Ünal Kuş, Gülşah Özdemir, Hakan Çapkan, Selmani Baki Kocaaispir, Caner Kamahlıoğlu, Saygın Koray Doğaner, Bağdat Okuroğlu, Tolga Sağtaş, Bora Özen, Özlem Muraz, İkbal Köse, Gökhan Eken, Bülent Bulduk, Mete Karaaçoban, Yüsra Dirik, Özge Saldıray ve Özge Tontu.