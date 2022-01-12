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Adana’da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
Adana’nın Pozantı ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
ADANA 12.01.2022, 08:11
Adana’nın Pozantı ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde İstiklal Mahallesinde Mustafa Doğan’a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanların çıktığını görenler itfaiyeyi aradı. Bu sırada mahalle sakinleri de kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.
Yangında can kaybı olmazken ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.