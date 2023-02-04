Adana’da 2 bin polisle uygulama

Adana’da 2 bin 3 polis ve 4 eğitimli dedektör köpeğin katılımıyla dron destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde gerçekleştirilen uygulamada, 14 bin 532 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 61 şüpheli gözaltına alındı.

Denetimlerde, 6 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 40 mermi, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 20 fişek, 2 kesici aletin yanı sıra 78,43 gram esrar, 1,85 gram metamfetamin ve 54 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uygulama çerçevesinde ayrıca 4 bin 804 araç kontrol edildi, çalıntı 7’sine el konuldu, 63’üne 124 bin 76 lira para cezası yazıldı, 5’i trafikten men edildi.

152 umuma açık iş yerinin denetlendiği uygulamada, usulsüzlük tespit edilen 14 iş yerine idari işlem yapıldı, kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapmaktan 25 kişiye 15 bin 425 lira idari para cezası uygulandı.